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Pınar Karşıyaka, play-off yarı final üçüncü maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 09:52
  • Giriş: 01.06.2024 09:52
  • Güncelleme: 01.06.2024 09:52
Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, play-off yarı final üçüncü maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İstanbul'daki ilk 2 maçı 103-80 ve 82-68 kazanan Anadolu Efes, yarınki müsabakadan da galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak.

Aksi sonuçta serinin dördüncü maçı, 4 Haziran Salı günü yine İzmir'de oynanacak.

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