Pınar Karşıyaka yarın Anadolu Efes'le oynayacak

Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Galatasaray’ı eleyerek yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes’le oynayacağı yarı final serisine yarın başlayacak.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yarı finalin ilk maçı yarın saat 20.30’da start alacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olacağı seride ikinci maç 31 Mayıs Cuma yine İstanbul’da, üçüncü karşılaşma ise 2 Haziran Pazar akşamı İzmir’de oynanacak. Gerek olması halinde dördüncü maç 4 Haziran’da İzmir’de, beşinci maç ise 6 Haziran’da tekrar İstanbul’da olacak. İki ekip geçen sezon finalde rakip olmuştu.

Karşıyaka bu sezon ligde deplasmanda yenilip evinde yendiği Anadolu Efes’e Türkiye Kupası’nın yarı finalini kaybetti.