Pınar Karşıyaka yarın Anadolu Efes'le oynayacak
Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Galatasaray’ı eleyerek yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes’le oynayacağı yarı final serisine yarın başlayacak.
Kaynak: DHA
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yarı finalin ilk maçı yarın saat 20.30’da start alacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olacağı seride ikinci maç 31 Mayıs Cuma yine İstanbul’da, üçüncü karşılaşma ise 2 Haziran Pazar akşamı İzmir’de oynanacak. Gerek olması halinde dördüncü maç 4 Haziran’da İzmir’de, beşinci maç ise 6 Haziran’da tekrar İstanbul’da olacak. İki ekip geçen sezon finalde rakip olmuştu.
Karşıyaka bu sezon ligde deplasmanda yenilip evinde yendiği Anadolu Efes’e Türkiye Kupası’nın yarı finalini kaybetti.