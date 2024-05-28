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Pınar Karşıyaka yarın Anadolu Efes'le oynayacak

Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Galatasaray’ı eleyerek yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes’le oynayacağı yarı final serisine yarın başlayacak.

Ajans Haberleri
  • 28.05.2024 10:40
  • Giriş: 28.05.2024 10:40
  • Güncelleme: 28.05.2024 10:40
Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka yarın Anadolu Efes'le oynayacak

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yarı finalin ilk maçı yarın saat 20.30’da start alacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olacağı seride ikinci maç 31 Mayıs Cuma yine İstanbul’da, üçüncü karşılaşma ise 2 Haziran Pazar akşamı İzmir’de oynanacak. Gerek olması halinde dördüncü maç 4 Haziran’da İzmir’de, beşinci maç ise 6 Haziran’da tekrar İstanbul’da olacak. İki ekip geçen sezon finalde rakip olmuştu.

Karşıyaka bu sezon ligde deplasmanda yenilip evinde yendiği Anadolu Efes’e Türkiye Kupası’nın yarı finalini kaybetti.

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