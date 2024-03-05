Pınar Karşıyaka, yarın Peristeri'ye konuk olacak
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Yunanistan'da Peristeri ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
Peristeri kentindeki Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
Grupta tek galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, 4. maçlar öncesinde 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Henüz galibiyete ulaşamayan Peristeri ise 4 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor.
Pınar Karşıyaka, İzmir'de oynanan maçta rakibini 93-88 mağlup etmişti.
K Grubu'nun diğer müsabakasında ise Lenovo Tenerife ile İsrail'den Hapoel Bank Yahav ekibi yarın İspanya'da karşılaşacak.