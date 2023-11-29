Pınar Karşıyaka yine zirvede

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi SIG Strasbourg'la kıyasıya bir liderlik yarışı veren Pınar Karşıyaka, deplasmanda tutuk bir oyunla 15 sayı farkla yenildiği rakibini evinde taraftarının müthiş desteğiyle yine 15 sayıyla 87-72 yenerken zirveyi de geri aldı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran taraftarının yarattığı muhteşem atmosferde parkeye çıkan Kaf-Kaf, rakibini rövanşta baştan sona üstün bir oyunla ezip geçti. Topun sürekli el değiştirdiği büyük heyecana sahne olan son saniyelerde Kelan Martin'in süre biterken attığı inanılmaz üçlükle maçı 15 sayı farkla kazanan Karşıyaka, ikili averajını eşitlediği Strasbourg'u genel averajla geçip tekrar liderliğe kuruldu.

Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşan, rakibinin genel averajda 4 sayıyla önünde olan temsilcimiz kalan maçlarını 13 Aralık'ta Almanya'da Ewe Baskets Oldenburg, 19 Aralık'ta ise Belçika'da Filou Oostende ile oynayacak.

Strasbourg ise Oostende deplasmanına çıkıp son hafta Oldenburg'u ağırlayacak. Karşıyaka 2'de 2 yaparak genel averajda da Strasbourg'un üstünde yer almayı sürdürürse veya Fransız ekibi takılırsa grupta lider olup direkt son 16'ya kalacak.

Grupta Oldenburg ve Oostende'nin birer galibiyeti bulunurken, ikinci ve üçüncülüğü alacak takımlar Play-In oynayacak. Çok kritik bir maçı kazandıklarını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Liderlik şansımız var. Kalan iki maçımızı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

​Pınar Karşıyakalı oyuncular ve taraftarlar Strasbourg maçının ardından sevinç yumağı olurken, zatürre olup ateşinin 40 dereceye kadar çıkmasına rağmen salondaki yerini alan Asbaşkan İlker Ergüllü takımı özel primle ödüllendirdi. Süper Lig'de 4'te 4 yapan, ligde ve Avrupa'da çıktığı son 10 maçın 8'ini kazanan yeşil-kırmızılılarda basketbol şube yönetimi, hafta sonu oynanan Beşiktaş ve Strasbourg maçları için prim havuzu oluştururken, hasta yatağından kalkıp oyuncuları yalnız bırakmayan İlker Ergüllü de karşılaşma sonrası soyunma odasında takıma toplam prim kadar ekstra prim de kendi verdi. Son 2 yıldır Play-In etabında elendiği Avrupa'da bu sezon finalleri hedefleyen Karşıyaka grubundan lider çıkarsa da özel prim kazanacak.