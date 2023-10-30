Pınar Karşıyaka’da Errick McCollum 2 hafta yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Darüşşafaka ile oynanan maçta sakatlanan P. Karşıyakalı Errick McCollum’un, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Darüşşafaka’yı 83-78 mağlup etti.

Mücadelede sakatlanan P. Karşıyaka’nın oyun kurucusu Errick McCollum, mücadeleye devam edememişti. Yeşil-kırmızılı kulüpten oyuncunun durumuyla alakalı yapılan açıklamada, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Darüşşafaka ile oynadığımız karşılaşmada sol baldır kasında ağrı hissederek kenara gelen sporcumuz Errick McCollum’un yapılan tetkikler sonrasında sol gastrocnemius kasında zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Edilen bilgiye göre Amerikalı oyuncunun, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.