Pınar Karşıyaka’yı zorlu fikstür bekliyor

P. Karşıyaka’yı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk üç haftasında zorlu bir fikstür bekliyor.

İzmir ekibi, bu süreçte Aliağa Petkimspor ve A. Efes’e konuk olacak, Fenerbahçe’yle ise evinde karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon öncesinde hareketli bir transfer dönemi geçiren P. Karşıyaka, geçtiğimiz sezonki kadrosundan Angel Delgado, Braian Angola, Mindaugas Kuzminskas, Berkan Durmaz, Dusan Cantekin ve Ali Efe Barış’la yollarını ayırırken, Errick McCollum, Jaylon Brown, Vitto Brown, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep ile Ergi Tırpancı’yı kadrosunda tutmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, dış transferde ise Kelan Martin, Darrun Hilliard, Vernon Carey Jr, Hakan Sayılı, İnanç Mert Hotamış ve Furkan Haltalı’yı renklerine bağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonu 1 Ekim Pazar günü açacak Karşıyaka’yı zorlu bir 3 maçlık fikstür bekliyor.

Yeşil-kırmızılılar, ilk hafta İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor’a konuk olacak, ikinci hafta ise Fenerbahçe’yi ağırlayacak. P. Karşıyaka, daha sonra da A. Efes deplasmanına gidecek.

Karşıyaka’nın bu fikstürü en az hasarla atlamak için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.