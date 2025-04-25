Pınar Selek'in yargılandığı Mısır Çarşısı davası bir kez daha ertelendi

Sosyolog Pınar Selek, daha önce 4 kez beraat ettiği Mısır Çarşısı patlaması davasında 6. kez yargılanıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada Selek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

9 Temmuz 1998'de Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin ölüp 127 kişinin yaralandığı patlamadan sorumlu tutulan Pınar Selek'in yargılandığı dava bugün devam etti. Bugünkü duruşmaya Selek yer almadı.

T24'ün aktardığına göre hakim, avukatlara dosyaya eklemek istedikleri bir şey olup olmadığını sordu. Selek'in avukatları geçtiğimiz duruşmalarda sundukları bir belgenin UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sistemi üzerinden görüntülenemediğini söyledi. Avukatların başka taleplerinin olmadığını söylemesi üzerine duruşma 21 Ekim saat 10.45'e ertelendi. Duruşmaya CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, çok sayıda Türk ve Fransız avukat ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Selek'in avukatlarının başka taleplerinin olmaması üzerine duruşma 21 Ekim saat 10.45'e ertelendi.

MISIR ÇARŞISI DAVASI

Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin de yargılandığı patlamaya ilişkin davada daha önce 5 kez yargılanan ve 4 kez beraat eden, 1 kez de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Pınar Selek hakkındaki bütün kararlar Yargıtay tarafından bozuldu.

27 YILDIR SÜREN YARGILAMA

27 yıldır süren yargılama sürecinde 3 kez mahkeme değişti. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) başlayan yargılama, DGM'lerin kaldırılmasıyla Özel Yetkili Mahkeme’ye, sonraki bir yargı reformuyla Ağır Ceza Mahkemesi’ne devredildi.

4 BERAAT KARARI

Pınar Selek, 2006, 2009, 2011 ve 2014'te beraat ederken 2013'te ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, bu mahkeme kararlarının tamamını bozdu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 21 Haziran 2022’de verdiği kararla Selek’in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini söyleyerek son beraat kararını da bozdu. Selek hakkında bu yılın ocak ayında kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkartıldı.