Pınar Selek’in yargılandığı dava 25 Nisan’a ertelendi

Haber Merkezi

Mısır Çarşısı davasında mahkeme, Sosyolog Pınar Selek’in ifadesinin alınması için Fransa’daki adli makamlarla yapılan yazışmanın akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Sosyolog Pınar Selek’in, 1998’de İstanbul Eminönü’nde bulunan Mısır Çarşısı’nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması dün görüldü.

Mahkeme, Selek’in ifadesinin alınması için Fransa’daki adli makamlarla yapılan yazışmanın akıbetinin sorulması için Adalet Bakanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 25 Nisan’a ertelendi.