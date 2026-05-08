Pınar Yıldırım Afife Ödülü'nü Can Atalay'a ithaf etti

28. Afife Tiyatro Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Monologlar Müzesi ‘Pavyon’ oyunundaki performansıyla “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü alan oyuncu Pınar Yıldırım, sahnede yaptığı konuşmada, tiyatro emekçilerinin ekonomik ve sosyal güvencesizlik içinde yaşadığına dikkat çekerek ödülünü, tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a adadı.

Oyuncu Pınar Yıldırım, Monologlar Müzesi ‘Pavyon’ oyunundaki performansıyla 28. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Yıldırım, konuşmasında Türkiye’de tiyatro emekçilerinin karşı karşıya kaldığı geçim sıkıntısına ve güvencesiz çalışma koşullarına değindi. Birçok oyuncunun tiyatro ve oyunculuk dışında farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

Maalesef ki böyle bir durumdayız. Türkiye tiyatrosu bu durumda diyeyim ya da... Bilmiyorum, tek miyim? Hani şu anda evinin kirasını, faturasını, tiyatro-oyunculuk haricinde de hani en az 2-3 işte çalışan arkadaşlarım var değil mi benim gibi? Tek değilim. Ya da sigortasız olduğu için hasta olmamak için yaradana sığınan falan...

Konuşmasının devamında dayanışma ve mücadele vurgusu yapan Yıldırım, toplumsal hafızanın zayıflatılmaya çalışıldığını söyledi. Yıldırım, ödülünü Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan, TİP’in seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’a ithaf etti:

Ben aslında yalnız olmadığımı biliyordum. Sadece biz bazen ne kadar kalabalık olduğumuzu unutuyoruz. Ne kadar kuvvetli olduğumuzu unutuyoruz. Ne kadar mücadele ruhunu taşıdığımızı unutuyoruz. Çünkü bu coğrafya unutturuyor. Bu coğrafyada unutturuluyor.

O yüzden ben de unutmamak için; hazır da yıl dönümü gelirken, Soma'nın, Gezi'nin yıl dönümü gelirken... Gezi'nin avukatı, Soma Maden İşçileri Katliamı'nın avukatı, Aladağ yangınının avukatı, Çorlu tren kazasının avukatı, 4 yıldır tutsak olan, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay'a ithaf ediyorum! Asla unutmayacağız Can. Mücadele bizimle. İyi akşamlar!