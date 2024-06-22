Pınarbaşı saldırısı: MHP’li isimler, tepki gösteren Özgür Özel’i hedef aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Pınarbaşı'nda CHP Üyesi Şerafettin Bahadır'a gerçekleştirilen saldırı hakkında yaptığı açıklama MHP'nin tepksini çekti. MHP'li Baki Ersoy ve İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'İ hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşanan saldırı sonrası MHP'ye tepki göstererek "Görünen tek şey acizliğiniz" demesi, MHP'lilerin tepkisini çekti. MHP'li Baki Ersoy ve İzzet Ulvi Yönter, peş peşe açıklamalar yaptı.

ŞERAFETTİN BAHADIR'A SALDIRI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı, Pınarbaşı'nın eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakilerin gerçekleştirdiği iddia edildi.

Özgür Özel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu saldırıyı ilçede yenilenen 31 Mart seçimlerine bağlayarak "Bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir" dedi.

MHP'NİN TEPKİSİ

Özel’in açıklamalarına MHP’lilerden de yanıt gecikmedi. Pınarbaşı seçimlerinin tekrarlanmasında adı sıkça geçen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Özgür Özel’i hedef aldı. Ersoy, "ACİZLİK iftira atmaktır, en büyük ACİZLİK ise ispatlayamayıp sürekli çukurda kalmaktır" dedi.

ERSOY'UN İDDİALARI

Ersoy, paylaşımında şunları söyledi: "Özgür bey, yenilenen seçimler hukuki bir süreçti ve tekrarlandı, sonuçlandı. Ancak Pınarbaşı Belediye Başkanımızın engelinden dolayı, partilileriniz eşliğinde oyun oynayarak ACİZ kelimesinin tam karşılığını sergileyen zihniyete neden hiç atıfta bulunmadınız? Daha önce CHP Kayseri İl Başkanı’nın oğlunun intihar ettiği gece yine şahsımı hedef gösteren, olay gecesi 'İyi araştırın Baki Ersoy yaptırmış olabilir' diyebilen alçak müptezellere neden tepki göstermediniz?"

SEÇİM GECESİ OLAYLARI

MHP'li Baki Ersoy'un seçim gecesi adliyede, polis ve jandarmanın engellemesine rağmen seçim kurulunda görevli hakime saldırmaya çalıştığı, hakaret ve tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

YÖNTER'DEN DESTEK

CHP lideri Özel’e bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’den geldi. Yönter, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un tweet’ini alıntılayarak, "Özgür, yalan ve iftirayı adeta meslek edinmişsin, yazık sana… Ancak yine mahcup olacak, yine ters köşeye yatacaksın… Esir düşmüş Özgür, haydi başka kapıya…" dedi.