Pınarhisar’da trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BC 2446 plakalı Mercedes marka kamyon,, Pınarhisar çevreyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.