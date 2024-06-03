Pinokyo’nun Müzikal Masalı CRR’de

Kültür Sanat Servisi

141 yaşındaki küçük ahşap kukla Pinokyo’nun masalsı dünyası 15 Haziran saat 11.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda bir kez daha çocuklarla buluşacak. Ünlü piyanist, orkestra şefi ve opera bestecisi Bujor Hoinic’in şefliğinde ve Akasya Asıltürkmen’in anlatıcılığı ile zenginleştirilen ‘Pinokyo’ başlıklı anlatımlı konserde, Pinokyo’nun hayallerinin peşinde koşarken yaşadığı maceralar anlatılıyor.

Pinokyo’nun hikâyesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor.