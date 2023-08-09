Pirinç fiyatları 15 yılın en yüksek seviyesinde

Asya'da pirinç fiyatları, kurak havanın Tayland'daki üretimi tehdit etmesinin ve Hindistan'ın pirinç ihracatını yasaklamasının ardından ton başına 648 dolara çıkarak yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği verilerine göre, Asya'nın bir ölçütü olan Tayland beyaz pirinci yüzde 5 artışla ton başına 648 dolara çıkarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle son bir yıldaki fiyat artışı neredeyse yüzde 50'yi buldu.

Pirinç, Asya ve Afrika'daki milyarlarca insanın beslenmesi için hayati önem taşıyor. Fiyatlardaki artışın bu bölgelerde enflasyonist baskıları da artırması öngörülüyor.

Bloomberght'de yer alan habere göre, en son tedarik tehdidi de en büyük ikinci pirinç üreticisi ülke olan Tayland'dan geldi.

Yetkililer, El Niño sıcak hava dalgasının başlamasıyla daha kuru iklim koşullarına hazırlanırken, çiftçileri daha az suya ihtiyaç duyan ürünler üretmeye teşvik etmeye çalışıyor.

Hükümet daha önce, söz konusu bölgedeki kümülatif yağış miktarının normalin yüzde 40 altında kalması sebebiyle, yetiştiricilerden bu yıl yalnızca bir ürün hasat etmelerini istemişti.

HİNDİSTAN’DAN PİRİNÇ İHRACATINA YASAK

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'da, basmati olmayan pirinç, toplam pirinç ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

Hindistan Tüketici İşleri ve Gıda Bakanlığı tarafından 23 Temmuz 2023’de yapılan açıklamada, yurt içi fiyat artışını önlemek amacıyla basmati olmayan beyaz pirincin yurt dışı satışının derhal durdurulacağı belirtilmişti.