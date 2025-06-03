PiS’in intikamı Nawrocki oldu

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ABD'nin Avrupa'daki kalesine dönüşen Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini sağ muhafazakâr aday Karol Nawrocki kazandı. Nawrocki oyların yüzde 50,89'unu, AB yanlısı liberal aday Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yüzde 49,11'ini aldı. Brüksel'e mesafeli yaklaşan 42 yaşındaki Nawrocki'nin cumhurbaşkanlığında, AB ve NATO açısından önemli bir ülke olan Polonya'nın iç ve dış siyasetinde büyük değişiklikler yaşanmayacak olsa da kimi yerlerde sıkıntıların çıkması bekleniyor.

Resmi olarak herhangi bir partiye üyeliği bulunmayan Nawrocki, seçimlere ülkenin en büyük muhalefet partisi olan, sağ muhafazakâr Hukuk ve Adalet'in (PiS) adayı olarak girmişti.

2023'te, Eski AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un başbakanlığında kurulan liberal-sağ ittifak, Nawrocki'nin selefi olan ve onun gibi PiS adayı olarak göreve gelen Andrzej Duda ile devamlı bir siyasi sürtüşme halinde idi.

42 yaşındaki Nawrocki, Polonya'nın AB'ye daha fazla yetki devretmesine karşı. AB'nin iklim ve göç politikalarına karşı çıkıyor. Seçim kampanyalarında iki aday da Polonya'nın komşusu Ukrayna'ya desteğe devam etmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Nawrocki, Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliğine karşı olduğunu açıklamıştı. Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlık duyuyor. Nawrocki seçim kampanyası sırasında Washington'a gitmiş, Oval Ofis'te Trump ile çok kısa süre bir görüşme yaparak fotoğraf çektirmişti.