Pişkin savunma: Suçsuzum, zemin bozuk

Haber Merkezi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Zekiye Kırat Apartmanı davasının beşinci duruşması görüldü. Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık müteahhit Abdussamet Yılmaz, "Madem zemin sorunluydu belediye bize bunu neden söylemedi. Ben müteahhitliği doğru yaptım, suçum yok" diyerek pişkin bir savunma yaptı.

Duruşma, 3 Ekim tarihine ertelendi. 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı davası da görüldü. Dava yeni bilirkişi raporu gelmediği için 19 Eylül'e ertelendi. Antakya’da yıkılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Depremin üzerinden geçen 28 ayın ardından hazırlanan iddianamede, dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla dava açıldı.