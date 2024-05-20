'Pişmanlığı reddetti’ diye özgürlüğü 4. kez ertelendi

Haber Merkezi

Cizre’de 14 yaşında tutuklanan Naif İşçi'nin tahliyesi, "pişmanlık" dayatmasını reddettiği için 4’üncü kez ertelendi. Anne Nebahat İşçi, "Oğlum ne yaptı ki pişman olsun?" diye sordu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Eylül 2010’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 28 yaşındaki Naif İşçi, yargılandığı davada çeşitli suçlrdan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, İşçi’nin yaşını göz önünde bulundurarak cezayı 16 yıla indirdi. Ancak İşçi, infaz süresini tamamlamasına rağmen koşullu salıverilme hakkından yararlanamıyor. İşçi'nin tahliyesi, 4'üncü kez "pişmanlık" dayatmasını reddettiği gerekçesiyle ertelendi.