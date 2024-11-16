Pişmanlık dayatması infazı uzattı

Haber Merkezi

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi, 1994 yılında tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 30 yıldır tutuklu bulunan Elif Yaş’ın infazının 6 ay ertelenmesine ilişkin İstanbul’un Beyoğlu bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Yaş’ın avukatı Seher Dursun ile 30 yıllık tutsak edildikten sonra tahliye edilen Ali Ekber Sever ile Ergin Çiçekler katılım sağladı.

Toplantıda ilk olarak konuşan avukat Seher Dursun, Yaş’ın infazının “pişmanlık” dayatmasını kabul etmediği için ertelendiğini ifade etti. Dursun, “6 ay sonra tekrar Cezaevi İdari ve Gözlem Kurulu’nun karşısına çıkacak. Ne olacağını bilmiyoruz ama uygulamalar bir daha uzayacağını bize gösteriyor gibi. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi tutsakların neredeyse hepsinin infazı yakılmış durumda. İnfazı yakılanlardan Elif sanırım 16’ncı tutsak. Sadece Bakırköy’de de değil, Türkiye’de tüm siyasi tutsaklara bu yapılıyor. Tutsaklara, pişman olup olmadıkları, neden örgütlü koğuşlarda kalındığı soruluyor. Elif’e soran tek soru, ‘Bağımsız koğuşa geçmeyi hiç düşünmedin mi’ olmuş. Elif de ‘Hayır, hiç düşünmedim’ demiş. Bu yüzden 6 ay daha cezaevinde kalacak” dedi.