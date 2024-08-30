Pist başından rahatsızlanan hasta için döndü



Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren TK2330 sefer sayılı TC-JLY kuyruk tescilli Airbus A319 tipi yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı’ndan kalkış için pist başına ilerledi. İddiaya göre, kalkıştan hemen önce bir yolcunun rahatsızlanması üzerine uçak pist başından geri döndü. Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale, sağlık ekibi tarafından yapılırken, yolcu uçaktan indirildi. THY uçağı ardından İzmir uçuşu için havalandı ve sefer gecikmeli gerçekleşti.