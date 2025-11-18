Pistons durdurulamıyor: Indiana’yı devirdiler, 17 yıl sonra tarihi seri geldi

NBA’de gecenin en dikkat çekici galibiyeti Detroit Pistons’tan geldi. Little Caesars Arena’da Indiana Pacers’ı 127-112 mağlup eden Pistons, 10 maçlık bir galibiyet serisine imza atarak 2007-08’den bu yana en uzun serisini yakaladı.

Sakatlıktan dönen Jalen Duren, parkelere adeta hakim oldu. Genç pivot 31 sayı, 15 ribaunt ile kariyer gecelerinden birini yaşarken, Daniss Jenkins de 26 sayı, 8 asist ile takımını sürükledi.

Pacers cephesinde Pascal Siakam’ın 29 ve Bennedict Mathurin’in 25 sayısı seriyi durdurmaya yetmedi. Indiana, son 10 yılın en uzun mağlubiyet zincirlerinden birini yaşamaya devam ediyor.

ANTETOKOUNMPO SAKATLANDI, BUCKS DAĞILDI

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo’yu ikinci çeyrekte sakatlığa kurban veren Milwaukee Bucks’ı 118-106 geçerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Antetokounmpo, çeyreğin bitimine 3 dakika kala sol kasığındaki sakatlık nedeniyle soyunma odasına gitti ve oyuna geri dönemedi. Bugün detaylı kontrollerden geçeceği açıklandı.

Cleveland’da Donovan Mitchell 37 sayı, 7 asist, Sam Merrill 20 sayı, Evan Mobley 14 sayıyla öne çıktı. Son 4 maçta 3. kez kaybeden Bucks’ta Ryan Rollins 22 sayıyla takımın en etkili ismi oldu.

HARDEN’DAN TARİHE GEÇEN GECE: ELİT KULÜBE GİRDİ

Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey’nin 39 sayılık muazzam performansıyla Los Angeles Clippers’ı 110-108 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Sezonun ilk maçına çıkan Paul George 21 dakikada 9 sayı, 7 ribaunt üretti. 76ers’ta Quentin Grimes 19 sayı, Andre Drummond 14 sayı, 18 ribaunt ile savaşırken Joel Embiid, Kelly Oubre ve milli oyuncu Adem Bona sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

Clippers’ta James Harden 28 sayı attı ve 28 bin sayı barajını geçen NBA tarihindeki 11. oyuncu olarak tarihe geçti.

Los Angeles ekibi son 9 maçın 8’ini kaybederek alarm vermeye başladı.