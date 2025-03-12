Piyanist Bahar Soyöz, ikinci kez 'Top Piano Teacher' ödülünü kazandı

Piyanist ve eğitmen Bahar Soyöz, Steinway & Sons tarafından ‘Top Piano Teacher’ ödülüne bir kez daha layık görüldü.

Soyöz, ilk kez 2023 yılında Steinway & Sons tarafından ‘Top Piano Teacher’ ödülüne layık görülmüştü. 2024'te ise aynı ödüle ikinci kez hak kazandı.

Bahar Soyöz, ödülü kazandığı için büyük bir onur duyduğunu belirterek, “Müzik, bir yaşam biçimi ve onu başkalarıyla paylaşmak en büyük tutkum. Bu ödül, sadece benim değil, aynı zamanda Türkiye’nin dünya müzik sahnesindeki yerinin bir yansımasıdır. Böyle bir ödüle sahip olmak, çalışmalarımın uluslararası düzeyde takdir edilmesinin göstergesi oldu. Bu başarı, tüm öğrencilerim ve benim için bir motivasyon kaynağıdır” diye konuştu.

Bahar Soyöz, müzik kariyerine Türkiye’de başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra, 2019 yılında Fulbright bursu ile Amerika’ya giderek Longy School of Music’de eğitimini sürdürdü. Bu dönemde ‘Collaborative Piano’ ve ‘Chamber Music’ gibi alanlarda derinleşerek, birlikte çalma sanatına dair uluslararası çapta uzmanlık kazandı. 2022 yılında Chicago’daki ‘SongSLAM’ yarışmasında birincilik kazanarak, Amerika’daki müzik sahnesinde adını duyurdu.