Piyanist Beren Gürcüoğlu 'Holokost Kurbanlarını Anma Günü'nde konser verecek

İkinci Dünya Savaşı dönemnde, Nazi Almanyası tarafından kurulan en büyük toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam kampı olan Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki tutsakların kurtarılmasının üzerinden 80 yıl geçti.

Her yıl Uluslararası Holokost'u Anma Günü olan 27 Ocak'ta, İkinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen altı milyon Yahudi ve Nazilerin öldürdüğü Yahudi olmayan milyonlarca kişi anılıyor. Alman Federal Meclisi'nin, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü (bugün) düzenleyeceği anma töreninde genç piyanist Beren Gürcüoğlu da bir konser verecek.

Moskova Çaykovski Devlet Konservatuarı mezunu olan ve UdK Berlin’de piyano lisans eğitimini sürdüren Beren Gürcüoğlu besteci Felicitas Kukuck’un (1914-2001) bir eserini seslendirecek.

Program Alman Birinci Devlet televizyon kanalı ARD'de 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 12:00 itibariyle canlı olarak yayınlanacak.