Piyanist Davide Martello sınır dışı edildi

Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Alanı’nda vereceği resitalden önce piyanosuna el konulan ve gözaltına alınan piyanist Davide Martello sınır dışı edildi.

Martello Instagram hesabından yaşananlara ilişkin “Sonunda demokratik dünyayı geri döndüm” başlıklı bir paylaşım yaptı.

Martello, paylaşımında piyanosuna el konulma anlarında polis tarafından “Bu akşam çalamayacağım” şeklinde bir paylaşım yapmaya zorladığını söyledi.

Aracının römorkuna zarar verildiğini söyleyen piyanist, şu ifadeleri kullandı:

"Oradayken, römorkumu arabamdan ayırmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar ama bu süreçte römorkumun hidrolik fren sistemine zarar verdiler. İlk başta fark etmedim, ancak Bulgaristan sınırına vardığımda, fren sisteminin bozulduğunu ve römorkun lastiklerinin aşırı ısındığını fark ettim. Kadıköy’den Bulgaristan’a kadar süren yolculuk boyunca arabamın römorku çekmekte zorlandığını hissettim. Sonra sınırdaki iyi niyetli bir Bulgar muhafız bunu fark edip bana durumu söyledi."

Martello ayrıca Kadıköy'den Bulgaristan sınırına kadar sivil polisler tarafından takip edildiğini belirtti.

Martello, "Römorkumdaki güneş panelleri (e-piyanomu şarj etmek için) hakkında tuhaf bir ceza kestiler ve ben onu bile ödemedim. Sanırım beni sınır dışı etmek için bir bahane bulmaya çalıştılar" ifadesini kullandı.