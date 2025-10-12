Piyanist Dengin Ceyhan “Echoes of Anatolia” turnesine başlıyor

Piyanist Dengin Ceyhan, kıtalararası turne kapsamında Anadolu’nun eşsiz müzik mirasını piyano aracılığıyla farklı kültürlerle buluşturacak.

Konserler Avustralya, Japonya, Güney Kore, Hong Kong, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da gerçekleşecek.

Ceyhan’ın repertuarı, Pentagram’dan Cahit Berkay’a, Ali Ekber Çiçek’ten anonim halk türkülerine uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk müzik geleneğini klasik piyano tekniğiyle harmanlayan sanatçı, eserleri evrensel bir dille yeniden yorumluyor. Böylece Anadolu’nun melodik zenginliği, dünyanın dört bir yanında yankı buluyor.

Turne 20 Aralık'ta sona erecek.

“Echoes of Anatolia” dünya turnesi şu şehirlerde gerçekleşecek:

21 Ekim – Melbourne / Avustralya

26 Ekim – Sydney / Avustralya

5 Kasım – Tokyo / Japonya

8 Kasım – Seul / Güney Kore

10 Kasım – Hong Kong

9 Aralık – Londra / İngiltere

13 Aralık – Paris / Fransa

16 Aralık – Berlin / Almanya

18 Aralık – Amsterdam / Hollanda

20 Aralık – Brüksel / Belçika