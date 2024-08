Piyanist Dengin Ceyhan, Uzak Doğu'da sahne alacak

Müzisyen, piyanist Dengin Ceyhan, Uzak Doğu’da konser vermeye hazırlanıyor.

Türk müziğini dünyaya tanıtacağı konserlerin ilki 4 Eylül’de Hong Kong olmak üzere 7 Eylül’de, Güney Kore 11 Eylül’de, Japonya gerçekleşecek.

Konser repertuarında Türk parçalarına yer verecek olan Ceyhan, “Türk müziğini Japonya, Hong Kong ve Kore gibi ülkelerde duyurmak beni çok gururlandırıyor. Böyle bir projeyi yaratıp gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki dönemlerde de dünyanın farklı yerlerinde konser vermeye devam edeceğim” dedi.

1991 Antakya doğumlu Piyanist Dengin Ceyhan başarılı müzik yolculuğuna 8 yaşında başladı. Başarılı Piyanist son olarak hazırladığı “Piyanonun Kadınları” adlı albümü ile klasik müziğe yön veren kadın piyanistlerin eserlerinden derlediği çalışmasıyla yer almıştı.

Dengin Ceyhan Kimdir?

Dengin Ceyhan 1991’de Antakya’da doğdu. Piyano derslerine 8 yaşında başladı. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavını kazanarak piyano bölümünde Prof. Dr. Binnur Ekber ile çalışmaya başladı.2008 yılında Academia Akcan’ın düzenlediği Piyano Masterclass’ında İdil Biret ile çalıştı. Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığını yaptığı Bodrum Gümüşlük Eklisia Müzik Festivali kapsamında 2008 yılında Kemal Gekiç, Daniel Gortler, Stephen Gutman, Gülsin Onay ile aynı festivalin 2009 yılında ise Alexander Madzar, Emre Elivar, Misha Dacic ve Gülsin Onay ile çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan 2012 yılında mezun olduktan sonra yine aynı konservatuvarda öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. Okulun Üflemeli ve Vurmalı Sazlar, Tiyatro bölümü ve Opera bölümünde, 2019 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi erken müzik eğitiminde ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde dersler vermiştir. Konservatuvardan mezun olduktan sonra yine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat dalı yüksek lisans sınavlarını kazandı ve 2019 yılında yüksek lisanstan mezun oldu. Dengin Ceyhan kariyerine ülkenin bir çok yerinde verdiği konserler ve çıkardığı albümler ile devam etmektedir. Yayımlamış olduğu albümler: -Dengin Plays Pentagram -Dengin Plays Chopin Nocturnes -Dengin Plays Chopin Ballades -Concierto de Aranjuez (Arr.for piano by Dengin Ceyhan) -Mein Herz Brennt (Arr.for piano by Dengin Ceyhan) -Tears of the Earth -Piyano’nu