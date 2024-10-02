Piyanist Evgeny Grinko, Türkiye turnesine çıkıyor

Piyanist Evgeny Grinko, Türkiye turnesine hazırlanıyor.

Mayıs ayında çıkardığı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseriyle Türk dinleyicilerinin beğenisini kazanan Grinko, ekim ayında Türkiye'nin dört bir yanında 11 konser verecek.

Sanatçı 5 Ekim'de Antalya Aktüel Açıkhava Sahnesi, 7 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Sahnesi, 8 Ekim'de Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi, 9 Ekim'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi, 10 Ekim'de Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, 13 Ekim'de Ankara ATO Congresium, 14 Ekim'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 16 Ekim'de Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi, 17 Ekim'de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, 18 Ekim'de İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ve 20 Ekim'de İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Grinko'nun Şubat 2025'te yayınlanacak yeni albümünün ilk şarkısı "Melting", 4 Ekim'de dijital platformlarda yerini alacak.