Piyano yarışması için son günler

Kardelen TATAR SİNECAN

2025 ADS Uluslararası "Gülsin Onay" Piyano Festivali ve Yarışması, 22-25 Mayıs tarihleri arasında İzmir Konak Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Yoğun ilgi gören festival ve yarışma, aylar öncesinden rekor sayıda başvuru aldı ve şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, yetenekli piyanistleri bir araya getiriyor. Yarışma, her yaş grubundan katılıma açık olup, uluslararası alanda tanınmış jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Son başvuru tarihi ise 31 Mart. Ancak, kontenjan dolarsa başvurular daha erken kapatılabilir.