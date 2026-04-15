Piyasa 200 TL’nin elinde

Nakit işlemlerde bozuk paraya dönen 20, 10 ve 5 TL piyasada adeta yok oldu. Kısa zaman öncesine kadar günlük harcamaların bel kemiği olan 50 TL ise görünmez hale geldi. Yıldan yıla sayısı azalan 50 TL ve 100 TL'lik banknotların yerini 200 TL'lik banknotlar almaya başladı.

Nakit para dengesi bozulurken dolaşımdaki banknotların ezici çoğunluğunu 200’lükler oluşturuyor. Değişen banknot yapısı ise hem fiyatlama davranışlarını hem de günlük harcama alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor.

100 TL'lik banknotların en son Mayıs 2023’te dolaşımdaki paralar içerisinde ağırlığı bulunuyordu. O dönemde her 100 banknottan 31 adedi 100'lüklerden oluşuyordu. Haziran 2023’te ise 100’lük ve 200’lükler eşitlendi. Bu tarihten itibaren 100’lüklerin tahtına oturan 200 TL'lik banknotun piyasada hakimiyeti arttı. Mart itibarıyla dolaşımdaki her 100 banknotun 59,8’ini 200’lükler oluşturuyor.

200’LÜK SAYISI KATLANDI

Haziran 2023-Mart 2026 döneminde dolaşımdaki toplam banknot adedinde yüzde 35,3 oranında artış yaşandı. Dolaşımdaki kağıt paranın toplam adedi 4 milyar 847 milyon 175,9 bin adetten 6 milyar 558 milyon 260,4 bin adede çıktı.

Bu dönemde dolaşımdaki 200’lük banknot sayısı artarken 100 TL ve 50 TL’nin sayısı ise azaldı. Haziran 2023’ten bu yana 200 TL’lik banknotların sayısı yüzde 145 oranında artarak 3 milyar 922 milyon 153,9 bin adede çıktı. 100 TL’lik banknotların sayısı yüzde 46,5 azalarak 848 milyon 856 bin adede, 50 TL’lik banknot sayısı ise yüzde 48,3 azalarak 265 milyon 804,1 bin adede geriledi.

Diğer kağıt paralardan 20 TL’lik banknot sayısı yüzde 43,8 oranında artarak 325 milyon 925 bin adede, 10 TL’lik banknot ise yüzde 26,8 oranında artarak 632 milyon 911 bin adede, 5 TL ise yüzde 34 artarak 562 milyon 582 bin adede ulaştı.

DEĞERİ ERİDİ

Sayısı katlanan 200 TL’nin değeri ise pul oldu. 2009 yılında piyasaya sürüldüğünde 200 lira ile 129 dolar alınabiliyordu. Bugün ise 200, 100, 50, 20, 10 ve 5 liralık kâğıt banknotların toplamı olan 385 lirayla sadece 8,6 dolar alınabiliyor. Aynı banknotlarla 2009 yılında ise 248 dolar alınabiliyordu.