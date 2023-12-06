Piyasa değeri 2 milyon TL olan bonzai ele geçirildi

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 2 milyon TL olan 1 milyon 89 bin kullanımlık, 51 parça A4 sentetik cannabinoid bonzai ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda E.T. ve M.A. isimli şahısların uyuşturucu madde A4 sentetik cannabinoid/bonzai ticareti yaptıkları tespit edildi.

Şahısların kullandıkları araç Döşemealtı ilçesinde yakalanarak yapılan arama sonucu, piyasa değeri 2 milyon TL olan 1 milyon 89 bin kullanımlık, 51 parça A4 sentetik cannabinoid bonzai ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.