PİYASA DEĞERİ GÜNCELLENDİ | Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar?

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en özel yeteneklerden biri olan Arda Güler, Avrupa futbolunun zirvesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle Real Madrid kariyeriyle birlikte sıkça merak edilen konuların başında “Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar?” sorusu geliyor. İşte güncel veriler ışığında Arda Güler’in piyasa değeri ve kariyerine dair tüm detaylar.

ARDA GÜLER'İN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Real Madrid forması giyen genç yıldızın güncel piyasa değeri 90,00 milyon Euro olarak güncellenmiştir. Bu rakam, Arda Güler’i hem Türk futbol tarihinin hem de kendi yaş grubunun en değerli oyuncularından biri konumuna taşımaktadır.

Oyuncu Güncel Kulüp Piyasa Değeri Arda Güler Real Madrid 90,00 mil. €

ARDA GÜLER KİMDİR? KISA KARİYER PROFİLİ

25 Şubat 2005 tarihinde Ankara’da doğan Arda Güler, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Henüz çok genç yaşta Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, burada gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükseldi ve Avrupa devlerinin radarına girdi.

Arda Güler Biyografi Bilgileri

Doğum Tarihi: 25 Şubat 2005 (20)

25 Şubat 2005 (20) Doğum Yeri: Ankara, Türkiye

Ankara, Türkiye Boy: 1,75 m

1,75 m Mevki: Orta Saha – On Numara

Orta Saha – On Numara Ayak: Sol

Sol Uyruk: Türkiye

Türkiye Güncel Kulüp: Real Madrid

ARDA GÜLER’İN REAL MADRİD SÖZLEŞMESİ

Arda Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde Real Madrid ile sözleşme imzaladı. İspanyol devindeki sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam etmektedir. Uzun vadeli bu kontrat, kulübün Arda Güler’e duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Sözleşme Detayları

Sözleşme Başlangıcı: 6 Temmuz 2023

6 Temmuz 2023 Sözleşme Bitişi: 30 Haziran 2029

30 Haziran 2029 Lig: İspanya LaLiga (1. Lig)

ARDA GÜLER TRANSFER GEÇMİŞİ

Arda Güler’in transfer süreci, genç yaşına rağmen oldukça dikkat çekici bir yükselişi gözler önüne seriyor. Özellikle Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferi, Türk futbol tarihinin en önemli satışlarından biri olarak öne çıkıyor.

Sezon Önceki Kulüp Yeni Kulüp Piyasa Değeri Bonservis 23/24 Fenerbahçe Real Madrid 15,00 mil. € 26,00 mil. € 21/22 Fenerbahçe U19 Fenerbahçe 100 bin € - 19/20 Gençlerbirliği Alt. Fenerbahçe Alt. - 2,50 mil. €

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Arda Güler, Türkiye A Milli Takımı’nın da değişmez isimlerinden biri haline gelmiştir. Genç yaşına rağmen milli formayla önemli maçlara çıkan yıldız oyuncu, kısa sürede istikrarlı bir grafik çizmiştir.

Milli Maç: 26

26 Milli Gol: 6

ARDA GÜLER’İN KAZANDIĞI KUPALAR

Arda Güler, Real Madrid formasıyla kariyerine oldukça erken yaşta önemli başarılar eklemiştir.

UEFA Şampiyonlar Ligi

İspanya LaLiga

UEFA Süper Kupası

FIFA Intercontinental Cup

Gol Krallığı

Arda Güler'in piyasa değeri ne kadar?

Arda Güler’in güncel piyasa değeri 90,00 milyon Euro’dur.

Arda Güler hangi takımda oynuyor?

Arda Güler, kariyerini İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid’de sürdürmektedir.

Arda Güler'in sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Genç yıldızın Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecektir.

Arda Güler milli takımda kaç gol attı?

Arda Güler, Türkiye A Milli Takımı formasıyla 26 maçta 6 gol kaydetmiştir.

90 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Arda Güler, hem Real Madrid’in hem de Türk futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olmaya devam ediyor. Uzun vadeli sözleşmesi, kazandığı kupalar ve milli takım performansı, bu değerin tesadüf olmadığını açıkça gösteriyor.