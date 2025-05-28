Piyasacı, gerici, baskıcı eğitimi değiştireceğiz

POLİTİKA SERVİSİ

23 yıllık siyasal İslamcı iktidarın çürüttüğü ülkede hukuk sisteminden sağlığa, eğitim sisteminden ekonomiye dek her alanda mücadeleyi yükseltme çağrısı yapan SOL Parti “Değiştireceğiz” kampanyasının ilk ayağını eğitimde başlattı.

“Okullar Ticarethane Olamaz #Değiştireceğiz” başlıklı kampanya için çalışmalar yürütecek olan parti, dün kampanyaya ilişkin açıklama yayımladı.

“AKP iktidarı, bilimsel, laik ve parasız eğitim hakkını ortadan kaldırdı” denilen açıklamada, Okullar, sermaye için; özellikle de tarikat sermayesi için ticarethaneye dönüştürüldü. Bankaların bile özel okul sahibi olduğu, Milli Eğitim’in başına özel okul patronlarının getirildiği bir sömürü düzeni kuruldu. Laik ve bilimsel eğitime savaş açıldı. Müfredat adım adım dinselleştirildi. Tarikatlarla imzalanan protokollerle okullar gerici yapıların denetimine bırakıldı. Eğitim sistemi, gençler için geleceksizlik kapısına dönüştü. Emeğiyle geçinen milyonlar, borç harç içinde çocuklarını okutmaya çalıştı; yıllar süren emek ve fedakârlığın sonucu değersizleşmiş diplomalar oldu. Şifreli sınavlar, torpilli mülakatlar ve liyakatsizlikle beslenen bu adaletsiz ekonomik sömürü düzeninde büyütülen bir avuç harami haksız hayatlarla büyük bir lüks ve şatafat yaşarken halk çocukları işsiz kaldı, atanmadı, yoksul bırakıldı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Kamu okullarına ayrılan bütçe bilinçli biçimde azaltılıyor; devlet kaynaklarıyla özel okul patronları besleniyor. Çocuklar okullarda bir öğün yemekten mahrum bırakılıyor. Isınmadan temizliğe en temel masraflar veliler tarafından karşılanmak zorunda kalıyor. Başta kız çocukları olmak üzere milyonlarca çocuk eğitimden koparılıyor. Yoksul bırakılmış çocuklar tarikat yurtlarına mahkûm ediliyor. Adına MESEM dedikleri projeyle çocuklar acımasızca sömürüldükleri iş yerlerinde hayatlarını kaybediyor. Proje okullar adı altında öğretmenler sürgün edilip, zorunlu eğitim süreleri kısaltılmaya çalışılarak nitelikli eğitim tümüyle yok ediliyor. Parasız, nitelikli ve bilimsel eğitim herkesin hakkıdır.

Değiştireceğiz, eğitimde ticarileşme bitecek, tüm özel okullar karşılıksız kamulaştırılacak. Memleketin tüm çocukları nitelikli eğitime erişecek. Borçla, yoksullukla değil; eşit, ücretsiz ve nitelikli bir eğitim herkes için mümkün olacak. Hiçbir öğrenci barınma, ulaşım, kırtasiye ya da temizlik için tek kuruş ödemeyecek. Kız çocuklarını eğitimden koparan tüm uygulamalar kaldırılacak. Çocuk işçiliğine zorlanan her çocuk okula dönecek, ait olduğu yerde eğitim görecek.

Tarikatların yeri yok

Değiştireceğiz, hiçbir okul tarikatların insafına bırakılmayacak, hiçbir çocuk gerici yurtlara mahkûm edilmeyecek! Bu ülke Aladağ’da kız çocuklarının yanarak öldüğü utancı bir daha yaşamayacak. Eğitim gençler için işsizlik ve umutsuzluk kapısı olamaz. Değiştireceğiz, gençler işsizlikten kurtulacak, hiçbir genç geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda kalmayacak. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz; okullarda geleceğin aydın, özgür ve yurtsever kuşakları yetişecek. Emekçi halkın çocuklarına yoksulluğu, geleceksizliği ve seçeneksizliği reva gören bu rejime hep birlikte son verelim! Parasız, bilimsel ve laik eğitim hakkımız için, geleceğimiz için örgütlenelim!”