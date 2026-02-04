Piyasada son durum: Altın yükselişini sürdürüyor

Altın fiyatları, hafta sonu yaşanan sert düşüşlerin ardından güçlü bir toparlanma sergiledi.

Küresel piyasalarda yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle altın, Kasım 2008’den bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

Altın fiyatları, önceki işlem gününde yakaladığı güçlü performansın ardından yükselişini sürdürdü.

Değerli metal, artan dip alımları ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle yüzde 2’nin üzerinde prim yaptı. Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin yeniden güç kazanması da fiyat hareketini destekledi.

Uluslararası piyasalarda ons altın, sabah saatleri itibarıyla 5 bin 42 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DURUM

Yurt içinde ise gram altın fiyatları yükseliş eğilimini korudu. Gram altın dün gün içinde en düşük 6 bin 490 lira, en yüksek 6 bin 897 lira seviyelerini test etti. Gram altın, yeni işlem gününde ise 7 bin 73 lira seviyesinden alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş dün gün içinde en düşük 110,41 lira, en yüksek de 124,75 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 118,77 liradan alıcı buluyor.

4 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

• Gram altın satış fiyatı: 7.093,1170 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.595,8100 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 23.174,75 TL

• Tam altın satış fiyatı: 50.045,00 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.231,3400 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 124.346,00 TL

• Ons altın satış fiyatı: 5.016,93 dolar