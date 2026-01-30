Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Piyasada son durum: Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 6,4 düşüşle 7 milyon 480 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 30.01.2026 17:02
  • Giriş: 30.01.2026 17:02
  • Güncelleme: 30.01.2026 17:09
Kaynak: AA
Piyasada son durum: Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününün sonunda yüzde 6,4 düşüşle7 milyon 480 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 8 milyon lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 24 milyar 44 milyon 802 bin 896,03 lira, işlem miktarı ise 3 bin 289,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 26 milyar 21 milyon 47 bin 232,48 lira olarak gerçekleşti.

BirGün'e Abone Ol