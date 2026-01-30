Piyasada son durum: Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 6,4 düşüşle 7 milyon 480 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününün sonunda yüzde 6,4 düşüşle7 milyon 480 bin liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 8 milyon lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 24 milyar 44 milyon 802 bin 896,03 lira, işlem miktarı ise 3 bin 289,14 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 26 milyar 21 milyon 47 bin 232,48 lira olarak gerçekleşti.