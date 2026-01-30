Piyasada son durum: Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son gününün sonunda yüzde 6,4 düşüşle7 milyon 480 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 8 milyon lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 24 milyar 44 milyon 802 bin 896,03 lira, işlem miktarı ise 3 bin 289,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 26 milyar 21 milyon 47 bin 232,48 lira olarak gerçekleşti.