Piyasada son durum: Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 44,3150 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,2960'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 59,4460'dan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 44,2950'den tamamlamıştı.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalarda, Ortadoğu'daki çatışmaların enerji arzı ve ticaret üzerindeki etkilerine ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar odağı dolar endeksinin seyrine ve büyük merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin haber akışına çevrildi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi küresel enflasyon baskılarının artabileceği endişesiyle büyük merkez bankalarına yönelik faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmeler, pay piyasalarında risk iştahını zayıflatırken, tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskıyı da destekledi.