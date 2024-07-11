Piyasada son durum: Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,8642'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9120 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9020 liradan, euro 35,6490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,9000 liradan, euro ise 35,6470 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,8580 lira, euronun satış fiyatı ise 35,6070 lira olmuştu.

ABD'DE ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de enflasyon verilerine çevrildi.

Powell, bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" ifade ederek, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir hakim olurken, bugün Almanya'da açıklanacak nihai enflasyon verilerinin yanı sıra İngiltere'de büyüme verileri de yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya pay piyasalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksinin 42 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazelemesi dikkati çekti.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

09.00 İngiltere, mayıs ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, mayıs ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

21.00 ABD, haziran ayı federal bütçe dengesi