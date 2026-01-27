Piyasalar alt üst oldu: Dev bankalar altın tahminlerini güncelledi

Altın ons fiyatının 5 bin doları aşarak tarih yazmasının hemen ardından, küresel yatırım bankaları tahminlerini "sessizce" değil, devasa sıçramalarla güncelledi.

Küresel emtia piyasaları 27 Ocak 2026 sabahına rekorların gölgesinde başlarken, dünyanın önde gelen bankalarından Morgan Stanley ve Societe Generale’den yatırımcıların dikkatini çekecek yeni raporlar geldi.

6 BİN DOLAR MÜTEVAZI KALACAK

Societe Generale analistleri altının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bankanın öncesi tahmini 5 bin dolardı. Ancak, devam eden siyasi çalkantıların piyasaları etkilemeye devam etmesi durumunda tahminlerinin düşük kalabileceği konusunda da uyarıda bulundular.

Bankaya göre, dünyada belirsizliğin tek "belirlilik" haline gelmesi altına olan talebi kontrol edilemez bir noktaya taşıdı.

MORGAN STANLEY YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Morgan Stanley, altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5.700 dolar olarak belirledi.

Morgan Stanley’den yapılan açıklamada, “Güçlü ETF talebi, birkaç yıldır devam eden arz açıklarının ardından sınırlı stokları tüketiyor” ifadeleri kullanıldı.