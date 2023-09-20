Piyasalar Fed kararını bekliyor: Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 27,0206'dan kapatmasının ardından Fed'in bugünkü faiz kararı öncesi bankalararası piyasanın açılışında 27,0308 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0330 liradan, Euro 28,8750 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,0310 liradan alınan dolar 27,0330 liradan satılıyor. 28,8730 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 28,8750 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0310 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 28,8840 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün Fed'in faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor.

Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Powell'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerin arttığını belirten analistler, 10 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinin de Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Analistler, arz endişeleriyle yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarının, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini daha da karmaşık hale getirebileceğini vurguladı.

Yükselen petrol fiyatlarının, hem enflasyonu artırdığını hem de ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun 1970'lerin ortasında ABD'nin resesyona girmesinde büyük rol oynadığını hatırlattı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF

Fed faiz kararı öncesi dün Avrupa borsalarına pozitif bir seyir hakim olurken, bugünkü yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, yarınki İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı öncesi ülkede bugün açıklanacak enflasyon verilerinin önemini vurguladı. İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 7 artış göstermesi bekleniyor.

Para piyasalarında, BoE'nin yarın gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin, faizi bu seviyelerde yeterince uzun süre koruyacağını belirtti.

Enflasyonun bir hastalık, faiz oranlarının ise bir ilaç olduğunu belirten Francois Villeroy de Galhau, "Enflasyon yüzde 2'ye doğru geldiğinde, ECB faizi düşürebilir." ifadesini kullandı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,60 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,40 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında negatif seyir öne çıktı.

Fed'in faiz kararı öncesi Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını sabit bırakması da risk iştahını düşürdü. Banka, bir yıl vadeli ana kredi faiz oranını yüzde 3,45 ve 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,2'de sabit bıraktı.

Analistler, "PBoC için ekonomiye mi yoksa yuanın desteklenmesine mi öncelik verileceği konusundaki ikilem devam ediyor." ifadesini kullandı.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Çin emlak sektöründeki zayıflık ve El Nino iklim olayı ile bağlantılı risklerin bölgesel beklentileri olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yıl gelişmekte olan Asya'daki ekonomik büyümenin beklenenden biraz daha düşük olacağını bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Japonya'nın yene bir müdahalede bulunmasına anlayış gösterip göstermeyeceği sorusuna, "ayrıntılara bağlı" cevabını verdi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede dış ticaret açığı, ağustosta 930,5 milyar yen oldu.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 İngiltere, ağustos ayı TÜFE ve ÜFE

• 09.00 İngiltere, ağustos ayı perakende fiyat endeksi

• 09.00 Almanya, ağustos ayı ÜFE

• 10.00 Türkiye, ağustos yurt dışı ÜFE

• 11.30 İngiltere, ağustos ayı konut fiyat endeksi

• 21.00 Fed'in faiz kararı

• 21.30 Fed Başkanı Powell'ın konuşması