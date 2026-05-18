Piyasalar haftaya hareketli başladı: Dolar yükseldi, euro geriledi
İstanbul serbest piyasada dolar haftanın ilk işlem gününe yükselişle 45,5790 liradan başlarken, euro 52,9740 liradan işlem gördü. Dolar önceki kapanışın üzerine çıkarken, euroda sınırlı düşüş yaşandı.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 45,5770 liradan alınan dolar 45,5790 liradan satılıyor.
52,9720 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,9740 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 45,5440, euronunsatış fiyatı ise 53,0320 lira olmuştu.