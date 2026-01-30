Giriş / Abone Ol
2026'nın başından beri defalarca rekor kırarak yükseliş eğilimine giren altın fiyatları kâr satışlarının ardından ciddi bir gerileme yaşadı.

Ekonomi
  • 30.01.2026 12:34
  • Giriş: 30.01.2026 12:34
  • Güncelleme: 30.01.2026 12:45
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalar tersine döndü: Altında sert düşüş
Fotoğraf: AA

Jeopolitik risklerin ve güvenli liman olarak görülen altına artan talebin etkisiyle 2026'nın ilk günlerinden itibaren rekor kıran altın fiyatları adeta çakıldı.

Dün, gün içinde gram altın 8 bin lirayı, çeyrek altın 13 bin lirayı, ons altın ise 5 bin 600 doları aşmıştı.

Ancak bugün kâr satışlarının da etkisiyle altın fiyatları bugün adeta çakıldı.

Gram altın 7 bin 49 TL'ye, çeyrek altın ise 11 bin 995 TL'ye geriledi. Ons altın ise 5 bin dolara düştü.

