Piyasalar tersine döndü: Altında sert düşüş
2026'nın başından beri defalarca rekor kırarak yükseliş eğilimine giren altın fiyatları kâr satışlarının ardından ciddi bir gerileme yaşadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Jeopolitik risklerin ve güvenli liman olarak görülen altına artan talebin etkisiyle 2026'nın ilk günlerinden itibaren rekor kıran altın fiyatları adeta çakıldı.
Dün, gün içinde gram altın 8 bin lirayı, çeyrek altın 13 bin lirayı, ons altın ise 5 bin 600 doları aşmıştı.
Ancak bugün kâr satışlarının da etkisiyle altın fiyatları bugün adeta çakıldı.
Gram altın 7 bin 49 TL'ye, çeyrek altın ise 11 bin 995 TL'ye geriledi. Ons altın ise 5 bin dolara düştü.