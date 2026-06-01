Piyasalar yeni haftaya hareketli girdi: Dolar ve euro yükselişte
İstanbul serbest piyasada dolar 45,9130 liradan, euro ise 53,5490 liradan işlem görmeye başladı. Geçen haftaki kapanışa göre her iki para biriminde de sınırlı yükseliş kaydedildi.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 45,9110 liradan alınan dolar 45,9130 liradan satılıyor.
53,5470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,5490 lira oldu.
26 Mayıs Salı günü doların satış fiyatı 45,9060, euronun satış fiyatı ise 53,4470 lira olmuştu.