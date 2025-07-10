Piyasalara Fed tutanakları etkisi: Yön pozitife döndü

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişeler devam ediyor.

FED TUTANAKLARI SONRASI RİSK İŞTAHI ARTTI

Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin Trump'ın ithalat vergilerinden kaynaklanan fiyat şoklarının "geçici veya mütevazı" olması beklendiğinden, bu yıl içinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündüklerini belirtilmesiyle beraber küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Analistler, toplantı tutanaklarının ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskılarının bu yıl faiz indirimlerini olumsuz etkilemeyeceğine dair umutları artırdığını söyledi.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, birkaç yetkilinin ise temmuzda faiz indirimine açık olduğunu ortaya koydu.

TRUMP’TAN FAİZ VE TARİFE AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, politika faiz oranının en az 3 puan yüksek olduğunu belirterek, faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu. Makroekonomik verilerin yanı sıra tarifelere ilişkin açıklama ve haber akışı da yakından takip ediliyor.

BRICS'e yönelik tarife tehditlerine devam eden Trump, "BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarıyla aynı çizgide yer alan herhangi bir ülkeden ek yüzde 10 tarife tahsil edilecek. Bunun hiçbir istisnası olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka olmak üzere 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı. Afrikalı liderleri ağırladığı toplantıda da Trump, Afrika'da bazı ülkelerin kendilerine çok yüksek tarifeler uyguladığını bildirdi. Bunların düşürüleceğini bildiren Trump, Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

New York borsasında dün ABD'li çip şirketi Nvidia öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 164,42 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Böylelikle şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aştı. Nvidia bu eşiği geçen ilk şirket oldu. Şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 1,8 artışla 162,88 dolardan tamamladı.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,61, Dow Jones endeksi yüzde 0,49, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yatay bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI ABD İLE UZLAŞMA UMUDUYLA YÜKSELDİ

Avrupa borsalarında da Bölgenin ABD ile ticaret konusunda anlaşma sağlayacağına dair iyimserliğin devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar bir uzlaşma sağlanacağına dair "ihtiyatlı iyimserlik içinde" olduğunu söyledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,30, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında da bugün New York borsasındaki yükselişlerin etkisiyle genel olarak pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlemesine karşın ABD ile diğer ülkeler arasında devam eden ticaret gerilimlerinden dolayı yükselişlerin sınırlı olduğunu söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık da yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 değer kazandı.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: