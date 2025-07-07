Piyasalarda '5 Temmuz' krizi: Borsa çakıldı, dolar yeniden 40 lira

CHP'li belediye başkanlarına düzenlenen haftasonu operasyonlarının piyasalara etkisi sert oldu. Dolar yeniden 40 lirayı görürken, borsada sert düşüş yaşandı.

CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonların Türkiye çapına yayılarak sürmesi, piyasalardaki belirsizliğin yeniden artmasına yol açtı.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Cumartesi günü yapılan operasyonun piyasalara etkisi bu sabah görüldü. Cuma günü 10.300 seviyesini gören Borsa İstanbul, yeni operasyonun ardından tekrar 10.000 seviyesine çekildi. Borsa İstanbul saat 12.00 itibariyle yüzde 1,5'lik kayıpla 10.100 seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR YENİDEN 40 LİRA

Belediye başkanlarına düzenlenen operasyonların sürmesi doların 19 Mart'tan bu yana ilk kez yeniden 40 lira seviyesine yükselmesine neden oldu. Saat 12.00 itibariyle dolar 39,99 TL seviyesinden işlem görüyor.