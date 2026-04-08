Piyasalarda 'ateşkes' etkisi: Altın yükselişe geçti

ABD, İsrail ve İran'ın iki haftalık ateşkes konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Önceki günlerde yaşanan düşüşün ardından dün temkinli bir seyir izleyen altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıklamasının ardından yükselişe geçti.

ABD, İsrail ve İran'ın ateşkesi kabul ettikleri açıklaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimaliyle ons altın fiyatı 4 bin 850 dolara kadar çıktı.

Güne 4 bin 700 dolar seviyesinden başlayan ons altın açıklamaların etkisiyle saat 05.00 itibariyle 4 bin 817 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN

Açıklamaların öncesinde 6 bin 745 TL seviyesinde olan gram altın ise 6 bin 950 liraya kadar çıktı. Saat 05.00 itibariyle 6 bin 900 TL seviyesinde.

Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

• Gram altın satış fiyatı: 6.872,90 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.833,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 23.561,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 43.740,69 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.912,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 109.687,16 TL

• Ons altın satış fiyatı: 4.798,82 dolar