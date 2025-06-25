Piyasalarda 'ateşkes' iyimserliği sürüyor

Ortadoğu'da jeopolitik gerilimin azalması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

JEOPOLİTİK RİSKLER AZALDI, OYNAKLIK BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ederken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması piyasalardaki artan jeopolitik risk algısının yatışmasını sağladı.

Yatırımcılar, söz konusu ateşkesin kalıcı olup olmadığını değerlendiriyor.

TRUMP'TAN ATEŞKESE YORUM: "İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ YOK ETTİK"

NATO Zirvesi için Avrupa’ya giden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda İran’ın nükleer tesislerini yok ederek savaşı durdurmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Çin’e ve ABD’ye yönelik petrol ticareti beklentilerini de dile getirdi.

FED BAŞKANI POWELL: "VERİ ODAKLI HAREKET EDECEĞİZ"

Powell, Kongre’deki sunumunda, Ortadoğu’daki gerilimin ekonomik etkilerini öngörmek için erken olduğunu söyledi. Faiz indirimine dair ise enflasyon ve iş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı bir strateji izleneceğini vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Hammack ve New York Fed Başkanı Williams da para politikasında temkinli duruşun süreceği mesajını verdi. Williams, tarifelerin etkisiyle büyümenin yavaşlayabileceğini ve enflasyonun yükselebileceğini belirtti.

ABD EKONOMİSİNDEN KARIŞIK VERİLER

Cari işlemler açığı ilk çeyrekte yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi.

Konut fiyatlarındaki artış yavaşladı.

Tüketici güveni endeksi haziranda 93’e düşerek beklentilerin altında kaldı.

BRENT PETROLDE ATEŞKES SONRASI SERT DÜŞÜŞ

İsrail-İran geriliminin artmasıyla 77,8 doları gören Brent petrol, ateşkesin sağlanmasıyla dün yüzde 3,8 düşüşle 66,9 dolara indi. Bugün varil fiyatı 67,1 dolar civarında işlem görüyor.

ABD PİYASALARINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR

New York borsasında S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri dün günü yükselişle tamamladı. Ancak endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

NATO ve AB'nin savunma iş birliklerine dair olumlu mesajların etkisiyle Avrupa borsaları günü pozitif kapattı. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere borsaları yükseliş kaydetti.

ASYA BORSALARINDA ATEŞKES İYİMSERLİĞİ

Çin, Japonya ve Hong Kong borsaları günü yükselişle geçirirken, Güney Kore borsası yatay seyretti. Çin Dışişleri Bakanı'nın ateşkesi destekleyen açıklamaları dikkat çekti.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİ VE TEKNİK BEKLENTİLER

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve ABD'deki konut verilerini takip edecek. BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puan direnç, 9.200 ve 9.100 puan destek konumunda.

Bugün Takip Edilecek Veriler: