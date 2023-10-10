Piyasalarda bugün: Dolar rekora yakın, Euro 29 liranın üzerinde

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,3 artışla 27,6978'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,7300 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL dün 28 seviyesinin üzerini test ederek rekor seviyeyi görmüştü.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7330 liradan, Euro 29,2920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,7310 liradan alınan dolar, 27,7330 liradan satılıyor. 29,2900 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,2920 lira olarak belirlendi.

Dün (9 Ekim), sabah saatlerinde 28,11250 ile rekor seviyeyi gören doların satış fiyatı gün içinde 27,7030 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,2300 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bir süredir enflasyon ve resesyon ikileminde bocalayan dünya ekonomilerinde belirsizlikler sürerken, Orta Doğu'da aniden yükselen tansiyonun emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi kafaları karıştırsa da para politikası yapıcılarının "güvercin" yorumları yatırımcıların endişelerini hafifletti.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.

Uzun vadeli Hazine tahvillerinin reel getirilerinde son dönemde gerçekleşen artışa işaret eden Jefferson, ileriye baktığında yüksek tahvil faizleri nedeniyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olmaya devam edeceğini ve politikanın gelecekteki seyrini değerlendirirken bunu aklında tutacağını belirtti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamda sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Avrupa borsalarında dün satış baskısı öne çıkarken, artan petrol ve doğal gaz fiyatları ile Çin ekonomisine ilişkin endişeler bölgede risk iştahının düşük seyretmesine neden oldu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, para politikasına ilişkin açıklamalarını sürdürürken, ECB üyesi Pablo Hernandez de Cos, son dönemde yapılan faiz artışlarının hala ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini belirtti.

ECB üyesi Klaas Knot ise gelecek dönemde olası "şahin" adımlar atılmadan önce bankaların rezervlerinin sıkı bir şekilde incelenmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Yarın Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarında, ECB'nin senenin geri kalanında politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da cari işlemler dengesi 2 trilyon 279 milyar yen fazla verdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik oranı ve sanayi üretimi

• 11.30 İngiltere, 2. çeyrek iş gücü verimliliği

• 15.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

• 17.00 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları