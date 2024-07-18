Piyasalarda bugün: Dolar/TL rekor seviyeye yakın
ABD doları karşısında değer kaybını sürdüren dolar/TL, yeni güne 33,0980 liradan başladı. Euro'nun satış fiyatı ise 36,1930 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,0980 liradan, Euro 36,1930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 33,0960 liradan alınan dolar, 33,0980 liradan satılıyor. 36,1910 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,1930 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,0970 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,1960 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ECB'YE ÇEVRİLDİ
Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.
ABD'de başkanlık yarışı günden güne piyasaları daha fazla etkiliyor.
Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
• 10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
• 15.15 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı
• 15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
• 15.30 ABD, temmuz ayı Philadelphia Fed imalat endeksi
• 15.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
• 17.00 ABD, haziran ayı öncü endeks