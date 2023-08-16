Piyasalarda bugün: Euro 29, dolar 27 liranın üzerinde

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 27,0614'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0630 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise güne 29,5410 seviyesinde başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0630 liradan, Euro 29,5410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,0610 liradan alınan dolar 27,0630 liradan satılıyor. 29,5390 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,5410 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0560 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5850 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF

Küresel piyasalar dünya genelinde güçlenen enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Pasifik Okyanusu'nun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük iki ekonomisi, farklı ekonomik problemlerle uğraşmaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 696,4 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Dün sözle yönlendirmeleri takip edilen Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise ilerlemeden memnun olduğunu ancak enflasyon oranının hala yüksek seviyede bulunduğunu kaydetti.

Fed'in bir faiz indirimine çok uzak olduğunu belirten Kashkari, oranları daha fazla artırıp artırmayacaklarına karar vermek için verileri görmeleri gerektiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarındaki satış baskısı üst üste 4. işlem gününe taşınırken, bu durumda Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği ihtimalinin öne çıkması etkili oldu.

Analistler, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in, yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

AVRUPA BORSALARI

Küresel bazdaki satış baskısı dün Avrupa borsaları üzerinde etkili oldu. Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi güçlü kalmaya devam ederken, yükseliş eğilimini sürdüren doğal gaz fiyatları, bölgede para politikasına yönelik belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,86 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı olumsuz haber akışı, risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Çin hükümetinin olumsuz haber akışına rağmen henüz piyasa beklentileri seviyesinde destekleyici adım kararı almaması Çin varlıklarına yönelik negatif algıyı güçlendirirken, bugünkü verilere göre, konut fiyatlarındaki gerilemenin üst üste ikinci aya taşınması satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

Analistler, halihazırda zor durumda olan gayrimenkul sektöründe fiyatların gerilemesinin şirketleri daha da zora sokabileceği endişesinin öne çıktığını belirterek, yatırımcıların Çin hükümetinden gelecek olası destekleyici adımları yakından takip ettiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 12.00 Euro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH

• 12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

• 14.00 Türkiye, haziran ayı konut fiyat endeksi

• 15.30 ABD, temmuz ayı inşaat izinleri

• 16.15 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

• 21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları