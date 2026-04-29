Piyasalarda dalgalı seyir: Altında yön arayışı sürüyor

Gram altın güne 6.670 TL seviyesinden, ons altın ise 4.600 dolar civarından başladı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, Fed’in faiz kararı ve Başkan Powell’ın vereceği mesajlar öncesinde dalgalı seyrini sürdürürken, Orta Doğu’da artan gerilim ve tıkanan ABD-İran görüşmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

29 Nisan Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

• Gram altın satış fiyatı: 6.660,2160 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 10.889,1000 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 21.781,15 TL

• Tam altın satış fiyatı: 43.766,00 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.425,3600 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 109.749,00 TL

• Ons altın satış fiyatı: 4.594,08 dolar