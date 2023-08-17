Piyasalarda "Fed" baskısı sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.652 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.714 lira, Cumhuriyet altını 10.957 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise enflasyonun hala çok yüksek olduğu gerekçesiyle faiz artışlarının sürebileceğine dair spekülasyonlarla 1.900 doların altında yatay seyrini sürdürüyor.

Ekonomi 17.08.2023 11:10 Giriş: 17.08.2023 11:10

Güncelleme: 17.08.2023 11:17 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos