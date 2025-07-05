Piyasalarda gözler FOMC tutanaklarında

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de vergi indirimi tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarife mektupları", ülkede açıklanan istihdam raporu ve merkez bankaları başkanlarının açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

TİCARET POLİTİKALARI RİSK İŞTAHINI BASTIRIYOR

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor. Küresel çapta başta tarifeler olmak üzere birçok belirsizlik unsuru mevcutken, ABD Başkanı Trump'ın sık değişen politikaları da yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

ASYA PİYASALARINDA DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

Geçen hafta Trump’ın, tarifelerin erteleme tarihinin sonu olan 9 Temmuz yaklaşırken ABD ile ticaret yapan ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildireceğini ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklaması, özellikle Asya piyasalarında risk iştahını törpüledi. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong borsaları haftalık bazda değer kaybetti.

TRUMP’TAN VERGİ İNDİRİMİ VE HARCAMA KESİNTİSİ ADIMI

Öte yandan, dünya genelinde ekonomik ve jeopolitik endişeler sürerken, geçen hafta ABD ekonomisine dair gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakında izlendi. ABD Başkanı Trump, Kongre'den geçen kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

IMF’DEN VERGİ ELEŞTİRİSİ

Bahsedilen tasarının ülkenin bütçe açığını 2034'e kadar 3,4 trilyon dolar genişleteceği tahmin edilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, IMF'nin ABD'nin bütçe açığını zamanla düşürmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu belirtti.

FED BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Bu gelişmelerin yanı sıra geride kalan haftada ABD'de açıklanan istihdam raporu ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etti. Fed'in para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına dair alınan olumlu sinyaller Bankanın gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik oluşturdu.

POWELL'DAN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMKİNLİ MESAJLAR

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek istediklerini söyledi.

ABD TAHVİL VE EMTİA PİYASALARINDA YÖN YUKARI

ABD tahvil piyasalarında geçen hafta satıcılı bir seyir hakim olurken, emtia fiyatları pozitif bir seyir izledi.

NEW YORK BORSASI YÜKSELDİ, İSTİHDAM GÜÇLÜ

New York borsasında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsaları geçen hafta karışık bir seyir izlerken, AB ile ABD arasındaki tarifeler konusunda yapılacak olası anlaşma süreci dikkatle takip edildi.

LAGARDE: ENFLASYON HEDEFİ KORUNACAK

ECB Başkanı Christine Lagarde, fiyat istikrarının sağlandığını ve yüzde 2’lik hedefin sürdürüleceğini vurguladı.

VON DER LEYEN: ABD İLE ANLAŞMA İSTİYORUZ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, ABD ile tarifeler konusunda anlaşmaya açık olduklarını ancak hazırlıklı da bulunduklarını ifade etti.

ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK TABLO, ÇİN POZİTİF AYRIŞTI

Asya borsaları geçen hafta Çin hariç satış ağırlıklı seyrederken, Japonya'da tüketim güçlü sinyaller verirken, Çin'de hizmet PMI beklentinin altında kaldı.

YURT İÇİNDE GÖZLER ÖDEMELER DENGESİNE ÇEVRİLDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yükselişle tamamlarken, yeni haftada TCMB tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verileri izlenecek.

TÜİK VE TİCARET BAKANLIĞI VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı’nın haziran ayına ilişkin açıkladığı veriler enflasyonun sınırlı yükseldiğini ve ihracatın arttığını gösterdi.

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU'NDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

TCMB’nin Haziran Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda hizmet ve enerji grubundaki artışların öne çıktığı, gıda fiyatlarının ise sınırlı gerilediği görüldü.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENDİ

AA Finans’ın 16 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette, Mayıs ayı cari işlemler açığının 1 milyar 84 milyon dolar olacağı tahmin edildi.

YENİ HAFTADA VERİ TAKVİMİ YOĞUN

Yurt içinde Hazine nakit dengesi, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri izlenecek. Küresel piyasalar ise FOMC tutanakları ve Çin, Japonya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden gelecek ekonomik verilere odaklanacak.