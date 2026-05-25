Piyasalarda gözler İran-ABD sürecinde: Altın haftaya yükselişle başladı

Altın, ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretlerin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükseldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, külçe altın yüzde 1,6’ya kadar değer kazanarak ons başına yaklaşık 4.580 dolara çıktı ve geçen haftaki sınırlı kaybını geri aldı.

“MÜZAKERELER SÜRÜYOR” MESAJI

ABD’li yetkililer pazar günü gazetecilere yaptıkları açıklamada, anlaşmanın nihai metni üzerindeki müzakerelerin sürdüğünü ve her iki tarafın da son onayı vermesinin birkaç gün sürebileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşma konusunda “acele etmeyeceğini” ifade etti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran ile Washington’un barış görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı konusunda önümüzdeki saatlerde “bazı iyi haberler” gelebileceğini söylemişti.

Sydney merkezli Global X ETF’lerinde analist olarak görev yapan Justin Lin, altının haber akışına verdiği tepkinin hâlâ “nispeten sınırlı” olduğunu belirtti. Lin, “Piyasalar daha önce Trump’tan gelen birçok açıklamanın sonuçsuz kaldığını gördü. Bu nedenle yatırımcılar, yükseliş hareketini teyit etmek için İran’dan daha somut iş birliği işaretleri görmek istiyor” dedi.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Bununla birlikte altın, şubat ayı sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 gerilemiş durumda. İran savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının sert yükselmesi, yatırımcıların faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Para piyasaları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayına kadar faiz artırımlarına başlamasını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz oranları ise faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed’in yeni başkanı Kevin Warsh görevine başlarken, yatırımcılar ekonomiye ilişkin görüşlerine dair ipuçları arayacak.

PİYASALARDA SON DURUM

Spot altın Singapur saatiyle 10.30 itibarıyla yüzde 1,2 yükselerek ons başına 4.562,24 dolara çıktı. Gümüş yüzde 3 artışla 77,79 dolara yükselirken, platin ve paladyum da değer kazandı. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.